Ежегодный праздник украинцев ввели в канадской провинции Альберта

"Парламент провинции проголосовал за Ukrainian Canadian Heritage Day Act. Документ провозглашает украинский год в провинции и вводит ежегодный официальный праздник украинцев Альберты - 7 сентября", - написал посол.

Он рассказал, что закон зарегистрировала Джессика Литлвуд - депутат с украинскими корнями. Он был проголосован единогласно, представителями всех партий и в трех чтениях за один день.

"Украинцы сделали колоссальный вклад в провинцию Альберта - сначала в сельском хозяйстве, в лесоводстве, на железных дорогах и в шахтах, а впоследствии - в правительстве, гражданском обществе, промышленности, экономических развития и благосостоянии", - говорится в документе.

А.Шевченко добавил, что это уже третья провинция Канады (после Саскатчеван и Манитобы), которая в 2016 году провозгласила украинский год.