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Щонайменше 232 палестинця загинули та майже 1700 отримали поранення під час суботніх боїв

Київ • УНН

 • 642275 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 232 палестинці були вбиті в Газі в суботу, ще 1697 були поранені. Про це йдеться в заяві палестинського міністерства охорони здоров'я в Газі, пише CNN, повідомляє УНН.

Деталі 

Міністерство не надало детальної інформації про те, де саме загинули люди, і чи були серед загиблих бойовики ХАМАС або цивільні особи в Газі.

"Медичні бригади досі працюють з усіх сил, щоб врятувати десятки важких і критичних випадків в операційних та реанімаціях", - зазначили в міністерстві.

Міністерство закликало "гуманітарні та гуманітарні установи негайно працювати для підтримки екстрених потреб лікарень сектора Газа". 

Кількість загиблих зросла після того, як Армія оборони Ізраїлю здійснила удари у відповідь на раптовий напад ХАМАС рано вранці.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа.

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