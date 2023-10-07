Щонайменше 232 палестинця загинули та майже 1700 отримали поранення під час суботніх боїв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 232 палестинці були вбиті в Газі в суботу, ще 1697 були поранені. Про це йдеться в заяві палестинського міністерства охорони здоров'я в Газі, пише CNN, повідомляє УНН.
Деталі
Міністерство не надало детальної інформації про те, де саме загинули люди, і чи були серед загиблих бойовики ХАМАС або цивільні особи в Газі.
"Медичні бригади досі працюють з усіх сил, щоб врятувати десятки важких і критичних випадків в операційних та реанімаціях", - зазначили в міністерстві.
Міністерство закликало "гуманітарні та гуманітарні установи негайно працювати для підтримки екстрених потреб лікарень сектора Газа".
Кількість загиблих зросла після того, як Армія оборони Ізраїлю здійснила удари у відповідь на раптовий напад ХАМАС рано вранці.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа.