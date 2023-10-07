Щонайменше 232 палестинця загинули та майже 1700 отримали поранення під час суботніх боїв

Деталі

Міністерство не надало детальної інформації про те, де саме загинули люди, і чи були серед загиблих бойовики ХАМАС або цивільні особи в Газі.

"Медичні бригади досі працюють з усіх сил, щоб врятувати десятки важких і критичних випадків в операційних та реанімаціях", - зазначили в міністерстві.

Міністерство закликало "гуманітарні та гуманітарні установи негайно працювати для підтримки екстрених потреб лікарень сектора Газа".

Кількість загиблих зросла після того, як Армія оборони Ізраїлю здійснила удари у відповідь на раптовий напад ХАМАС рано вранці.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа.