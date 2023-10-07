По меньшей мере 232 палестинца погибли и почти 1700 получили ранения во время субботних боев.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. по меньшей мере 232 палестинца были убиты в Газе в субботу, еще 1697 были ранены. Об этом говорится в заявлении палестинского министерства здравоохранения в Газе, пишет CNN, сообщает УНН.
Детали
Министерство не предоставило подробной информации о том, где именно погибли люди и были ли среди погибших боевики ХАМАС или гражданские лица в Газе.
"Медицинские бригады до сих пор работают изо всех сил, чтобы спасти десятки тяжелых и критических случаев в операционных и реанимациях", - отметили в министерстве.
Министерство призвало "гуманитарные и гуманитарные учреждения немедленно работать для поддержки неотложных потребностей больниц сектора Газа".
Число погибших увеличилось после того, как Армия обороны Израиля нанесла удары в ответ на внезапное нападение ХАМАС рано утром.
Напомним
Армия обороны Израиля заявляет, что проводит новую волну авиаударов по сектору Газа.