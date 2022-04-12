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Щодня з початку війни Міненерго фіксує понад 4 тисячі спроб кібератак в сфері енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Фахівці щодня фіксують тисячі спроб кібератак на критичну енергетичну інфраструктуру України, більшість з них вдається попередити або відбити. Про це заявив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров під час онлайн-брифінгу у вівторок, пише УНН.

Щодня з початку війни Міненерго фіксує понад 4 тисячі спроб кібератак в сфері енергетики

Цитата

"З початку війни щодня фіксуємо в середньому понад 4 тисячі спроб кібератак в сфері енергетики", - цитує Сафарова Міністерство.

Деталі

Так, зі слів заступника міністра, з початку війни кількість кібератак на критичну інфраструктуру значно зросла.

Загальна кількість подій пов’язаних з кібербезпекою які було зафіксовано з початку війни (за 47 днів) складає понад 200 000. Для порівняння - за весь минулий рік їх було близько 900 000.

Кількість DDos атак з початку війни зафіксовано більше 50, для порівняння — в минулому році їх було лише 2.

Також за останній тиждень було приблизно 20 000 спроб атак на інфраструктуру власне Міністерства енергетики. Але завдяки команді фахівців як міністерства, галузевих кіберцентрів в сфері енергетики, інших держорганів, яка постійно працює і контролює ці процеси, вдається відбивати атаки.

Найбільше кібератак відбувається в електроенергетичному секторі.

Нагадаємо

Як писав УНН, з моменту оголошення "кібервійни" кримінальному режиму кремля Anonymous опублікували понад 2 мільйони російських електронних листів через DDoSecrets.

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