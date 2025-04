За весь час "кібервійни" Anonymous опублікували понад 2 мільйони російських електронних листів

Деталі

"Після оголошення "кібервійни" злочинному режиму кремля, Anonymous випустила понад 2 мільйони російських електронних листів через DDoSecrets , і це лише початок. Найближчими днями колектив Anonymous оприлюднить інші дані щодо російських організацій", - йдеться у дописі хакерів.

Раніше

Хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України, РПЦ та інформацію Центрального банку росії.

#OpRussia: Since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime, #Anonymous has released over 2 million Russian emails via #DDoSecrets and this is just the beginning. In the coming days #Anonymous collective will release other data related to Russian entities. #FreeUkraine pic.twitter.com/f1povI6uF1

