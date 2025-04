За все время "кибервойны" Anonymous опубликовали более 2 миллионов российских электронных писем

Детали

"После объявления "кибервойны" преступному режиму кремля, Anonymous выпустила более 2 миллионов российских электронных писем через DDoSecrets , и это только начало. В ближайшие дни коллектив Anonymous обнародует другие данные по российским организациям", - говорится в заметке хакеров.

Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины, РПЦ и информацию Центрального банка россии.

#OpRussia: Since declaring 'cyber war' on Kremlin's criminal regime, #Anonymous has released over 2 million Russian emails via #DDoSecrets and this is just the beginning. In the coming days #Anonymous collective will release other data related to Russian entities. #FreeUkrainepic.twitter.com/f1povI6uF1

