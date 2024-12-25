Враг запустил по Украине «Шахеды»: где угроза ударов
Киев • УНН
российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе «Шахед» в вечернее время 25 декабря. Беспилотники зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
российские оккупанты вечером 25 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Детали
Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:
на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;
на юге Харьковской области в направлении Полтавской, курс западный;
на северо-востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;
на севере Днепропетровской области, курс западный;
на западе Днепропетровской области движется западным курсом;
из Белгородской области на востоке Сумской, курс южный (Полтавская область).
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45
Напомним,
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 113 из 184 вражеских ракет и ударных беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 25 декабря. Было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника