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Враг запустил по Украине «Шахеды»: где угроза ударов

Враг запустил по Украине «Шахеды»: где угроза ударов

Киев  •  УНН

 • 7760 просмотра

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российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе «Шахед» в вечернее время 25 декабря. Беспилотники зафиксированы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

российские оккупанты вечером 25 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Детали

Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:

на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;

на юге Харьковской области в направлении Полтавской, курс западный;

на северо-востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;

на севере Днепропетровской области, курс западный;

на западе Днепропетровской области движется западным курсом;

из Белгородской области на востоке Сумской, курс южный (Полтавская область).

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45

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Напомним,

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 113 из 184 вражеских ракет и ударных беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 25 декабря. Было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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