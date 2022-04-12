Ежедневно с начала войны Минэнерго фиксирует более 4 тысяч попыток кибератак в сфере энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Специалисты ежедневно фиксируют тысячи попыток кибератак на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, большинство из них удается предупредить или отбить. Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Фарид Сафаров во время онлайн-брифинга во вторник, пишет УНН.
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"С начала войны ежедневно фиксируем в среднем более 4 тысяч попыток кибератак в сфере энергетики", - цитирует Сафарова Министерство.
Детали
Так, по словам заместителя министра, с начала войны количество кибератак на критическую инфраструктуру значительно возросло.
Общее количество событий связанных с кибербезопасностью которые были зафиксированы с начала войны (за 47 дней) составляет более 200 000. Для сравнения - за весь прошлый год их было около 900 000.
Количество DDos-атак с начала войны зафиксировано более 50, для сравнения — в прошлом году их было только 2.
Также за последнюю неделю было примерно 20 000 попыток атак на инфраструктуру собственно Министерства энергетики. Но благодаря команде специалистов как министерства, отраслевых киберцентров в сфере энергетики, других госорганов, которые постоянно работают и контролируют эти процессы, удается отражать атаки.
Больше всего кибератак происходит в электроэнергетическом секторе.
Напомним
Как писал УНН, с момента объявления "кибервойны" криминальному режиму кремля Anonymous опубликовали более 2 миллионов российских электронных писем через DDoSecrets.