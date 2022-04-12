Ежедневно с начала войны Минэнерго фиксирует более 4 тысяч попыток кибератак в сфере энергетики

Цитата

"С начала войны ежедневно фиксируем в среднем более 4 тысяч попыток кибератак в сфере энергетики", - цитирует Сафарова Министерство.

Детали

Так, по словам заместителя министра, с начала войны количество кибератак на критическую инфраструктуру значительно возросло.

Общее количество событий связанных с кибербезопасностью которые были зафиксированы с начала войны (за 47 дней) составляет более 200 000. Для сравнения - за весь прошлый год их было около 900 000.

Количество DDos-атак с начала войны зафиксировано более 50, для сравнения — в прошлом году их было только 2.

Также за последнюю неделю было примерно 20 000 попыток атак на инфраструктуру собственно Министерства энергетики. Но благодаря команде специалистов как министерства, отраслевых киберцентров в сфере энергетики, других госорганов, которые постоянно работают и контролируют эти процессы, удается отражать атаки.

Больше всего кибератак происходит в электроэнергетическом секторе.

Напомним

Как писал УНН, с момента объявления "кибервойны" криминальному режиму кремля Anonymous опубликовали более 2 миллионов российских электронных писем через DDoSecrets.