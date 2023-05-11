Ще плюс 610: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 920 осіб, 3 740 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано
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- танків ‒ 3 740 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 7287 (+12),
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- артилерійських систем – 3053 (+14),
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- РСЗВ – 557 (+2),
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- засобів ППО ‒ 310 (+2),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3),
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- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5984 (+10),
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- спеціальної техніки ‒ 391 (+2).
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Доповнення
Під Бахмутом завдяки українським військовим серйозно постраждали дві роти 72-ї російської бригади під час контратаки.