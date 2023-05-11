Еще плюс 610: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 196 920 (+610) человек ликвидировано
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- танков - 3 740 (+4),
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- боевых бронированных машин - 7287 (+12),
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- артиллерийских систем – 3053 (+14),
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- РСЗО – 557 (+2),
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- средств ПВО - 310 (+2),
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- самолетов – 308 (+0),
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- вертолетов – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),
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- крылатых ракет - 970 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10),
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- специальной техники - 391 (+2).
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Дополнение
Под Бахмутом благодаря украинским военным серьёзно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки.