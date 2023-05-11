Еще плюс 610: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 196 920 (+610) человек ликвидировано



танков - 3 740 (+4),



боевых бронированных машин - 7287 (+12),



артиллерийских систем – 3053 (+14),



РСЗО – 557 (+2),



средств ПВО - 310 (+2),



самолетов – 308 (+0),



вертолетов – 294 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3),



крылатых ракет - 970 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10),



специальной техники - 391 (+2).



Дополнение

Под Бахмутом благодаря украинским военным серьёзно пострадали две роты 72-й российской бригады во время контратаки.