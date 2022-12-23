Ще плюс 550: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.12.2022 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3005 (+2) од.,
-
- бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од.,
-
- артилерійських систем – 1984 (+6) од.,
-
- РСЗВ – 414 (+1) од.,
-
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од.,
-
- літаків – 283 (+0) од.,
-
- гелікоптерів – 267 (+0) од.,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),
-
- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од.,
-
- спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
-
Доповнення
Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську.