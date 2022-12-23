Ще плюс 550: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.12.2022 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3005 (+2) од.,



бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од.,



артилерійських систем – 1984 (+6) од.,



РСЗВ – 414 (+1) од.,



засобів ППО ‒ 212 (+0) од.,



літаків – 283 (+0) од.,



гелікоптерів – 267 (+0) од.,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),



крилатих ракет ‒ 653 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од.,



спеціальної техніки ‒ 178 (+0).



Доповнення

Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську.