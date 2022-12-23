Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.12.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,



танков ‒ 3005 (+2) ед.,



боевых бронированных машин ‒ 5986 (+5) ед.,



артиллерийских систем – 1984 (+6) ед.,



РСЗО – 414 (+1) ед.,



средств ПВО ‒ 212 (+0) ед.,



самолетов – 283 (+0) ед.,



вертолетов – 267 (+0) ед.,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),



крылатых ракет ‒ 653 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,



автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) ед.,



специальной техники ‒ 178 (+0).



Дополнение

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.