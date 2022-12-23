Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У зв’язку зі значними втратами, російські окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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“В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ”, — йдеться в повідомленні.
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