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“В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск”, — говорится в сообщении.

Напомним

На территории республики беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.