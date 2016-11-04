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Ще одного поплічника терористів “ЛНР” судитимуть на Луганщині

Ще одного поплічника терористів “ЛНР” судитимуть на Луганщині

Київ • УНН

 • 6677 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. На Луганщині судитимуть ще одного поплічника терористів “ЛНР”, який організував проведення псевдореферендуму щодо незалежності так званої “Луганської народної республіки” на території міста Щастя. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який у травні 2014 року на території міста Щастя Луганської області організував проведення псевдореферендуму щодо незалежності так званої “Луганської народної республіки”

Вказаному громадянину в січні 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

На підставі ухвали слідчого судді обвинувальний акт стосовно поплічника терористів направлено до суду.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

 

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