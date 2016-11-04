Еще одного пособника террористов "ЛНР" будут судить в Луганской области

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который в мае 2014 года на территории города Счастье Луганской области организовал проведение псевдореферендума о независимости так называемой "Луганской народной республики"

Указанном гражданину в января 2016 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

На основании постановления следственного судьи обвинительный акт в отношении пособника террористов направлен в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.