Еще одного пособника террористов "ЛНР" будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. В Луганской области будут судить еще одного пособника террористов "ЛНР", который организовал проведение псевдореферендума о независимости так называемой "Луганской народной республики" на территории города Счастье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который в мае 2014 года на территории города Счастье Луганской области организовал проведение псевдореферендума о независимости так называемой "Луганской народной республики"
Указанном гражданину в января 2016 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
На основании постановления следственного судьи обвинительный акт в отношении пособника террористов направлен в суд.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.