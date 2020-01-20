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Ще один конкурс "Укрзалізниці" звинуватили в необ'єктивності: на послуги зі страхування пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На сайті "Укрзалізниці" опубліковане оголошення про проведення конкурсу на вибір страхової компанії, яка має надавати послуги особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, передає УНН.

Ще один конкурс "Укрзалізниці" звинуватили в необ'єктивності: на послуги зі страхування пасажирів

Умови конкурсу передбачають три лоти: Лот № 1 — послуги з обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на маршрутах внутрішнього (міжобласного та міжміського сполучення у межах однієї області) сполучення; Лот № 2 — послуги з обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на маршрутах міжнародного сполучення; Лот № 3 — послуги з обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на маршрутах приміського сполучення.

Переможець має надавати відповідні послуги УЗ протягом року.

Разом з тим, на конкурс вже надійшло одразу декілька скарг від потенційних його учасників. Усі вони, передусім, ставлять під сумнів об’єктивність оцінки конкурсної пропозиції.

Тож, УЗ попросили виключити передбачену методику оцінки за фінансовими показниками.

“Змінити застосовану бальну шкалу за якою здійснюється оцінка конкурсних пропозицій, що міститься в Розділі 5 Конкурсної документації, на бальну шкалу, яка має забезпечити змагальність учасників страхового ринку з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням, внаслідок чого буде обрано найкращу на ринку пропозицію — ціну страхування (сукупно за такими позиціями як розмір страхового платежу; розмір відрахувань на фінансування запобіжних заходів, спрямованих на зменшення травматизму на транспорті; розмір агентської винагороди перевізника та інші необхідні критерії).

Разом із цим, з метою визначення власних досягнень страховика на ринку обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті пропонуємо встановити критерій:

— Кількість застрахованих осіб за договорами обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті”, — йдеться в одній зі скарг.

В УЗ, натомість, подібні зауваження залишили без реакції.

“Принципами обрання страховика є забезпечення вибору надавача страхових послуг за найбільш економічно вигідною пропозицією, за чіткими, прозорими та недискримінаційними критеріями, які забезпечать прозорість для громадськості”, — аргументували свою позицію залізничники.

Як писав УНН, це вже не перший конкурс УЗ, який викликає сумніви їх учасників у прозорості та об’єктивності замовника.

Так днями стало відомо про закупівлю УЗ кондиціонерів, за цінами, уп’ятеро дорожчими від реальних. 

Крім того, нещодавно суд заборонив проведення конкурсу УЗ на вибір постачальника послуг з харчування пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”. Причиною стали, зокрема, порушення норм закону “Про концесію”, а також доводи на користь корупційності вказаного відбору.

Учасники конкурсу запідозрили існування змови між чиновниками УЗ і ТОВ “Санфініті”. Компанія працює трохи більше року і займається нерухомістю. Попри це, вона не тільки подалася на “харчовий” конкурс, але й знала його умови наперед — до офіційного оголошення, пише видання “Капітал”. 

За оцінками політолога Дзівідзінського, “корупційні конкурси „Укрзалізниці“ є спробою голови УЗ Кравцова зберегти свої надзаробітки”.

Нагадаємо, глава правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов 30 грудня минулого року повідомив про те, що подав звернення до наглядової ради УЗ про звільнення його з посади в зв’язку з переходом на іншу посаду в “публічному державному секторі”. Однак, вже 10 січня стало відомо про його призначення керівником УЗ.

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