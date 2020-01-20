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Черговий скандал в "Укрзалізниці": чиновники купили кондиціонери, що уп'ятеро дорожчі від реальної ціни

Київ • УНН

 • 16477 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" купила в АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28 млн 430 тисяч гривень. Про це з посиланням на дані у системі "Прозорро" повідомляють журналісти проекту "Наші гроші", передає УНН.

Черговий скандал в "Укрзалізниці": чиновники купили кондиціонери, що уп'ятеро дорожчі від реальної ціни

Передбачається, що до кінця 2020 року виробник поставить 19 комплектів покрівельної системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури в кожному купе. Вартість комплекту для одного вагона становила 1,5 млн грн.

Йдеться про кондиціонери АВК-25. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт і обігріву в режимі теплового насоса 20 кВт.

Найдорожчим і найпотужнішим серед кондиціонерів, ціни яких є в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис. грн.

"У магазині він коштує в 5 разів дешевше, ніж купила "Укрзалізниця", - зауважують журналісти і додають, що єдиним конкурентом було харківське ТОВ "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова з продукцією того ж "Екватора".

"Причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів", - підкреслюють "Наші гроші".

Зазначимо, що ТОВ "ЕЛПО Україна" напередодні вимагало від замовника (УЗ) розділити предмет закупівлі. Виробником кондиціонера є "Екватор", а пульта регулювання температури – "А.Т.О.Р". Фірма заявила, що замовник навмисне обмежив вільну прозору конкуренцію.

Нагадаємо, як писав УНН, аналогічний скандал навколо закупівель УЗ виник і з приводу визначення постачальника послуг харчування у потягах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

У цьому конкурсі УЗ також об'єднало три непоєднувані лоти (харчування, забезпечення медіаконтентом та забезпечення поштових відправлень).

На переконання учасників конкурсу — у цьому вбачається корупційна складова на наміри обрати наперед визначеного переможця.

Зауважимо, що вказаний тендер (стосовно харчування) наразі заблоковано рішенням суду, і пасажири УЗ взагалі можуть залишитися без їжі та кави вже у лютому поточного року. 

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