Черговий скандал в "Укрзалізниці": чиновники купили кондиціонери, що уп'ятеро дорожчі від реальної ціни

КИЇВ. 20 січня. УНН. Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" купила в АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28 млн 430 тисяч гривень. Про це з посиланням на дані у системі "Прозорро" повідомляють журналісти проекту "Наші гроші", передає УНН.