Очередной скандал в "Укрзализныце": чиновники купили кондиционеры, в пять раз дороже реальной стоимости

КИЕВ. 20 января. УНН. Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" купила в АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28 млн 430 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сообщают журналисты проекта "Наши деньги", передает УНН.