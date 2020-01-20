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Очередной скандал в "Укрзализныце": чиновники купили кондиционеры, в пять раз дороже реальной стоимости

Киев • УНН

 • 16477 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" купила в АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28 млн 430 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сообщают журналисты проекта "Наши деньги", передает УНН.

Очередной скандал в "Укрзализныце": чиновники купили кондиционеры, в пять раз дороже реальной стоимости

Предполагается, что до конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составляла 1,5 млн грн.

Речь идет о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс. грн.

"В магазине он стоит в 5 раз дешевле, чем купила "Укрзализныця", - отмечают журналисты и добавляют, что единственным конкурентом было харьковское ООО "НПО "А.Т.О.Р." Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора".

"Причем никто не снижал цену в ходе аукционов", - подчеркивают "Наши деньги".

Отметим, что ООО "ЭЛПО Украина" накануне требовало от заказчика (УЗ) разделить предмет закупки. Производителем кондиционера является "Экватор", а пульта регулирования температуры - "А.Т.О.Р". Фирма заявила, что заказчик специально ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Напомним, как писал УНН, аналогичный скандал вокруг закупок УЗ возник и по поводу определения поставщика услуг питания в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

В этом конкурсе УЗ также объединило три несовместимых лота (питание, обеспечение медиаконтентом и обеспечение почтовых отправлений).

По мнению участников конкурса - в этом усматривается коррупционная составляющая на намерение выбрать заранее определенного победителя.

Отметим, что указанный тендер (относительно питания) пока заблокирован решением суда, и пассажиры УЗ вообще могут остаться без еды и кофе уже в феврале текущего года.

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