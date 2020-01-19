Пасажири "Інтерсіті" можуть залишитися без їжі і кави

Так, конкурс на закупівлю послуг харчування в поїздах "Інтерсіті" було оголошено на сайті УЗ в кінці жовтня минулого року. Однак, в силу порушення низки норм законодавства, сьогодні його проведення зупинено рішенням Волинського окружного адміністративного суду (від 27 листопада 2019 року).

Підставою для такого рішення стали наступні аргументи позовної заяви одного з учасників конкурсного відбору - ТОВ "Вог Кафе":

- підписання концесійного договору заявлено в конкурсній документації на 4 роки, замість визначених ЗУ "Про концесію" 5-ти років;

- відсутні належні публікації про проведення конкурсного відбору, передбачені вимогами Закону;

- певні УЗ етапи конкурсу не відповідають нормам ЗУ "Про концесію", зокрема, упущений етап "попередній відбір претендентів (прекваліфікація);

- скорочено термін подачі заявок на участь у відборі, що на кожному з етапів відбору позбавляє потенційних учасників можливості взяти участь в конкурсі;

- розрахунок забезпечення конкурсної пропозиції в розмірі 2 000 000 грн не підтверджений конкурсною документацією.

Оскільки, станом на грудень, УЗ завершити проведення конкурсу не вдалося, то тимчасово контракт на поставку продуктів харчування в поїздах "Інтерсіті" був продовжений з попереднім багаторічним партнером УЗ - ТОВ "Вог Кафе" - на один місяць.

У компанії погодилися забезпечувати пасажирів харчуванням протягом всього січня. Також "Вог Кафе" погодилося значно збільшити концесійний платіж на користь УЗШК, але паралельно наполягає на необхідності проведення конкурсного відбору, відповідно до чинного законодавства.

Однак, в самій "Укрзалізниці" усувати визначені судом порушення поки не поспішають, проводити конкурс через платформу "Прозорро" також відмовилися.

Причини такої поведінки чиновників УЗШК поки не ясні, тому що ніяких офіційних пояснень з цього приводу залізничники не озвучують.

Як і хто буде годувати пасажирів "Інтерсіті" в лютому, до сих пір залишається незрозумілим. Інформаційний запит з цього приводу ІА "УНН" вже відправив в УЗ, і чекає на відповідь.

Разом з тим, за даними "Капіталу", в ситуації, що склалася вбачається "спроба віддати перемогу в конкурсі наближеній до менеджменту УЗШК компанії - ТОВ "Санфініті".

Остання була зареєстрована близько року тому, однак раніше послуги харчування УЗ ніколи не надавала. А контролером цього підприємства виявився колишній керівник мережі АЗС "Вог" - Сергій Корецький.

При цьому, як обгрунтовано підозрює видання, в "Санфініті" свідомо знали умови конкурсу УЗ, ще до його оголошення.

Вся справа в тому, що крім лота № 1 - "забезпечення харчуванням", конкурсна документація "Укрзалізниці" містить ще два лоти: "забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів" і "забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів".

А ще в травні 2019 року ТОВ "Санфініті" уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту.

"За кілька місяців до офіційного оголошення умов конкурсу УЗШК", - підкреслює "Капітал", уточнюючи, що основним видом діяльності компанії Корецького насправді є "торгівля нерухомістю".

Нагадаємо, глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов 30 грудня минулого року повідомив про те, що подав звернення до наглядової ради УЗ про звільнення його з посади в зв'язку з переходом на іншу посаду в "публічному державному секторі".