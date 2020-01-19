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Пассажиры "Интерсити" могут остаться без еды и кофе

Киев • УНН

 • 29786 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Пассажиры "Укрзализныци", в частности поездов "Интерсити" и "Интерсити+" (Украинская железнодорожная скоростная компания - УЖСК) могут остаться без питания. Причина в том, что УЗ с октября прошлого года не может провести конкурс по выбору поставщика соответствующих услуг. При этом, сам конкурс уже заподозрили в наличии коррупционной составляющей, передает УНН.

Пассажиры "Интерсити" могут остаться без еды и кофе

Так, конкурс на закупку услуг питания в поездах “Интерсити” был оглашен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, в силу нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведение остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

Основанием для такого решения стали следующие аргументы искового заявления одного из участников конкурсного отбора — ООО “Вог Кафе”:

— подписание концессионного договора заявлено в конкурсной документации на 4 года, вместо определенных ЗУ “О концессии” 5-ти лет;

— отсутствуют надлежащие публикации о проведении конкурсного отбора, предусмотренные требованиями Закона;

— определенные УЗ этапы конкурса не отвечают нормам ЗУ “О концессии”, в частности, упущен этап “предварительный отбор претендентов (преквалификация);

— сокращен срок подачи заявок на участие в отборе, что на каждом из этапов отбора лишает потенциальных участников возможности принять участие в конкурсе;

— расчет обеспечения конкурсного предложения в размере 2 000 000 грн не подтвержден конкурсной документацией.

Поскольку, состоянием на декабрь, УЗ завершить проведение конкурса не удалось, то временно контракт на поставку продуктов питания в поездах “Интерсити” был продлен с предыдущим многолетним партнером УЗ — ООО “Вог Кафе” — на один месяц.

В компании согласились обеспечивать пассажиров питанием на протяжении всего января. Также “Вог Кафе” согласилось значительно увеличить концессионный платеж в пользу УЖСК, но параллельно настаивает на необходимости проведения конкурсного отбора со в соответствии с действующим законодательством.

Однако, в самой “Укрзализныце” устранять определенные судом нарушения пока не спешат, проводить конкурс через платформу “Прозорро” также отказались.

Причины такого поведения чиновников УЖСК пока не ясны, потому как никаких официальных пояснений на этот счет железнодорожники не озвучивают.

Как и кто будет кормить пассажиров “Интерсити” в феврале, до сих пор остается непонятным. Информационный запрос по этому поводу ИА “УНН” уже отправил в УЗ, и ожидает ответа.

Вместе с тем, по данным “Капитала”, в сложившейся ситуации усматривается “попытка отдать победу в конкурсе приближенной к менеджменту УЖСК компании — ООО “Санфинити”. 

Последня была зарегистрирована около года тому назад, однако ранее услуги питания УЗ никогда не оказывала. А контролером этого предприятия оказался бывший руководитель сети АЗС “Вог” — Сергей Корецкий.

При этом, как обоснованно подозревает издание, в “Санфинити” заведомо знали условия конкурса УЗ, еще до его оглашения.

Все дело в том, что помимо лота № 1 — “обеспечение питаниям”, конкурсная документация "Укрзализныци“содержит еще два лота: “обеспечение доступа к медиаконтенту для пассажиров” и “обеспечение перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов”.

А еще в мае 2019 года ООО “Санфинити” заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента.

“За несколько месяцев до официального объявления условий конкурса УЖСК”, — подчеркивает “Капитал”, уточняя, что основным видом деятельности компании Корецкого на самом деле является “торговля недвижимостью”.

Напомним, глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов 30 декабря прошлого года сообщил о том, что подал обращение в наблюдательный совет УЗ об освобождении его от должности в связи с переходом на другую должность в “публичном государственном секторе”.

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