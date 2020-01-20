Політолог: корупційні тендери “Укрзалізниці” - це спроба Кравцова зберегти свої надзаробітки

Так, наприкінці минулого року, УЗ оголосило конкурс на забезпечення харчуванням пасажирів “Інтерсіті”, проте проводило його з порушенням ЗУ “Про концесію”, що призвело до судової заборони на подальше здійснення конкурсного відбору.

“Варто зазначити, що закон „Про концесію“ навряд чи відомий до кінця: які його переваги, та недоліки. Мова про нинішнє керівництво, починаючи від Зеленського і закінчуючи виконавчою владою — Гончаруком.

Також, я не впевнений, що серед авторів цього закону немає тих, хто намагався (із впливових осіб УЗ, у тому числі) закласти певні схеми у законопроект, зручні для майбутньої „роботи“ у своїх інтересах. Відповідно, зараз цей закон прийнятий, він вступив у дію, і зараз хтось із груп впливу намагається використати його на свою користь”, — каже Дзівідзінський.

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У ситуації, що виникла сьогодні навколо конкурсу на постачальника послуг з харчування, коли пасажири вже у лютому можуть залишитися без їжі в дорозі, вражає злочинна бездіяльність керівника УЗ — Євгенія Кравцова, говорить політолог.

“До Кравцова сьогодні дуже багато запитань. Він анонсував напередодні нового року своє звільнення з в.о. „Укрзалізниці“, але зараз, з 10 січня, був призначений головою. Тому, навряд Кравцов збирається змінювати цю ганебну практику (проведення корупційних закупівель), так само як і знімати ту низку нагальних питань, які за нього накопичились”, — зазначив експерт.

Дзівідзінський вбачає причину скандалів навколо УЗ у тому, що з боку вищих ешелонів влади відсутній контроль.

“І поки вищі ешелони влади — Кабмін, Президент — накопичують свій політичний досвід, бо вони прийшли нещодавно і у них його немає, поки вони займаються глобальними питаннями — починаючи від утримання своїх рейтингів та закінчуючи МВФ, питаннями землі, тощо, то на нижчих рівнях маємо такі проблеми”, — пояснив він.

Загалом, у конкурсі УЗ на постачальника послуг з харчування політолог вбачає наявність корупційної складової та пояснює це спробами менеджменту “Укрзалізниці” “більше заробити”.

“Я переконаний, що у цьому тендері сьогодні може бути корупційна складова, зважаючи на плани Кабміну знизити зарплати топ-чиновникам, до складу яких, ймовірно, потрапить і Кравцов, і інші люди з керівництва УЗ. Цілком можливо, що для них корупційна складова від подібних схем може бути компенсацією. Але це ніяк не знімає питання щодо публічності та об’єктивності роботи в закупівлях УЗ, тим більше, що це величезний монополіст, і мова йде про шалені суми коштів.

Якщо ця ганебна практика продовжиться і вище керівництво не зніме це питання через аудит УЗ, через зміну правил роботи УЗ і через відкриті та зрозумілі конкурси для всіх учасників на кшталт „Прозоро“, питання буде підійматися частіше і гостріше”, — прогнозує Дзівідзінський.

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Як писав УНН, УЗ оголосило конкурс на “забезпечення харчуванням” (Лот 1) пасажирів “Інтерсіті” наприкінці минулого року. Окрім Лоту 1, закупівля також включала в себе ще два лоти: “забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів” і “забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів”.

При цьому, один з учасників конкурсу — ТОВ “Санфініті” ще в травні 2019 року уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту, нібито знаючи наперед, умови майбутнього конкурсу УЗ.

Нагадаємо, що станом на сьогодні конкурс заблоковано за рішенням суду, учасники закупівлі (окрім ТОВ “Санфініті”) вимагають від УЗ розділити Лоти на окремі конкурси, усунути порушення ЗУ “Про концесію” та провести відбір на умовах прозорої та чесної конкуренції.