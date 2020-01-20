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Политолог: коррупционные тендеры "Укрзализныци" - это попытка Кравцова сохранить свои сверхприбыли

Киев • УНН

 • 12414 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Коррупционные скандалы вокруг "Укрзализныци" с приходом новой власти никуда не исчезли. Наоборот, их количество, кажется, только выросло, а сами схемы стали еще более откровенными. Все это очень дискредитирует и президента Зеденського и КМУ, однако власти некогда заниматься коррупцией, потому что сейчас она занята наработкой своего политического опыта и рейтингами. Такое мнение УНН озвучил политолог Владислав Дзивидзинский, комментируя сомнительный конкурс УЗ на избрание поставщика услуг питания для пассажиров поездов "Интерсити".

Политолог: коррупционные тендеры "Укрзализныци" - это попытка Кравцова сохранить свои сверхприбыли

Так, в конце прошлого года, УЗ объявила конкурс на обеспечение питанием пассажиров “Интерсити”, однако проводила его с нарушением ЗУ “О концессии”, что привело к судебному запрету на дальнейшее осуществление конкурсного отбора.

“Стоит отметить, что закон „О концессии“ вряд ли известен до конца: каковы его преимущества, и недостатки. Речь о нынешнем руководстве, начиная от Зеленского и заканчивая исполнительной властью — Гончаруком.

Также, я не уверен, что среди авторов этого закона нет тех, кто пытался (из влиятельных лиц УЗ, в том числе) заложить определенные схемы в законопроект, удобные для будущей „работы“ в своих интересах. Соответственно, сейчас этот закон принят, он вступил в действие, и сейчас кто-то из групп влияния пытается использовать его в свою пользу”, - говорит Дзивидзинский.

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В сложившейся ситуации сегодня вокруг конкурса на поставщика услуг по питанию, когда пассажиры уже в феврале могут остаться без еды в дороге, поражает преступное бездействие руководителя УЗ — Евгения Кравцова, говорит политолог.

“К Кравцову сегодня очень много вопросов. Он анонсировал накануне нового года свое увольнение с и.о. „Укрзализныци“, но сейчас, с 10 января, был назначен главой. Поэтому, вряд Кравцов собирается менять эту позорную практику (проведение коррупционных закупок), так же как и снимать тот ряд насущных вопросов, которые при нем накопились”, - отметил эксперт.

Дзивидзинский видит причину скандалов вокруг УЗ в том, что со стороны высших эшелонов власти отсутствует контроль.

“И пока высшие эшелоны власти — Кабмин, Президент — накапливают свой политический опыт, потому что они пришли недавно и у них его нет, пока они занимаются глобальными вопросами — начиная от ужерживания своих рейтингов и заканчивая МВФ, вопросами земли и т.д., то на низших уровнях есть такие проблемы", - пояснил он.

В общем, в конкурсе УЗ на поставщика услуг по питанию политолог видит наличие коррупционной составляющей и объясняет это попытками менеджмента “Укрзализныци” “больше заработать”.

“Я убежден, что в этом тендере сегодня может быть коррупционная составляющая, учитывая планы Кабмина снизить зарплаты топ-чиновникам, в состав которых, вероятно, попадет и Кравцов, и другие люди из руководства УЗ. Вполне возможно, что для них коррупционная составляющая от подобных схем может быть компенсацией. Но это никак не снимает вопрос о публичности и объективности работы в закупках УЗ, тем более, что это огромный монополист, и речь идет о баснословных суммах средств.

Если эта позорная практика продолжится и высшее руководство не снимет этот вопрос через аудит УЗ, через изменение правил работы УЗ и через открытые и понятные конкурсы для всех участников вроде „Прозорро“, вопрос будет подниматься чаще и острее”, - прогнозирует Дзивидзинский.

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Как писал УНН, УЗ объявила конкурс на “обеспечение питанием” (Лот 1) пассажиров “Интерсити” в конце прошлого года. Кроме Лота 1, закупка также включала в себя еще два лота: “обеспечение доступа к медиаконтенту для пассажиров” и “обеспечению перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов”.

При этом, один из участников конкурса — ООО “Санфинити” еще в мае 2019 года заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента, якобы зная заранее, условия будущего конкурса УЗ.

Напомним, что на сегодня конкурс заблокирован по решению суда, участники закупки (кроме ООО “Санфинити”) требуют от УЗ разделить Лоты на отдельные конкурсы, устранить нарушения ЗУ “О концессии” и провести отбор на условиях прозрачной и честной конкуренции.

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