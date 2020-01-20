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Еще один конкурс "Укрзализныци" обвинили в необъективности: услуги по страхованию пассажиров

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. На сайте "Укрзализныци" опубликовано объявление о проведении конкурса по выбору страховой компании, которая будет предоставлять услуги личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте, передает УНН.

Еще один конкурс "Укрзализныци" обвинили в необъективности: услуги по страхованию пассажиров

Условия конкурса предусматривают три лота: Лот № 1 — услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах внутреннего (межобластного и междугородного сообщения в пределах одной области) сообщения; Лот № 2 — услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах международного сообщения; Лот № 3 — услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах пригородного сообщения.

Победитель должен предоставлять соответствующие услуги УЗ в течение года.

Вместе с тем, на конкурс уже поступило сразу несколько жалоб от потенциальных участников. Все они, прежде всего, ставят под сомнение объективность оценки конкурсного предложения.

Поэтому, УЗ попросили исключить предусмотренную методику оценки по финансовым показателям.

“Изменить примененную балльную шкалу по которой осуществляется оценка конкурсных предложений, содержащаяся в разделе 5 Конкурсной документации, на балльную шкалу, которая должна обеспечить состязательность участников страхового рынка с целью получения преимуществ благодаря собственным достижениям, в результате чего будет выбрано лучшее на рынке предложение — цена страхования (совокупно по таким позициям как размер страхового платежа, размер отчислений на финансирование предупредительных мер, направленных на уменьшение травматизма на транспорте, размер агентского вознаграждения перевозчика и другие необходимые критерии).

Вместе с этим, с целью определения собственных достижений страховщика на рынке обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте предлагаем установить критерий:

— Количество застрахованных лиц по договорам обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте”, — говорится в одной из жалоб.

В УЗ подобные замечания оставили без реакции.

“Принципами избрания страховщика является обеспечение выбора поставщика страховых услуг по наиболее экономически выгодному предложению, по четким, прозрачным и недискриминационным критериям, которые обеспечат прозрачность для общественности”, — аргументировали свою позицию железнодорожники.

Как писал УНН, это уже не первый конкурс УЗ, который вызывает сомнения их участников в прозрачности и объективности заказчика.

Так на днях стало известно о закупке УЗ кондиционеров, по ценам, в пять раз дороже от реальных.

Кроме того, недавно суд запретил проведение конкурса УЗ на выбор поставщика услуг по питанию пассажиров “Интерсити” и “Интерсити +”. Причиной стало, в частности, нарушение норм закона “О концессии”, а также доводы в пользу коррупционности указанного отбора.

Участники конкурса заподозрили существование сговора между чиновниками УЗ и ООО “Санфинити”. Компания работает чуть больше года и занимается недвижимостью. Несмотря на это, она не только пошла на “пищевой” конкурс, но и знала его условия заранее — до официального объявления, пишет издание “Капитал”.

По оценкам политолога Дзивидзинского, “коррупционные конкурсы ”Укрзализныци“ является попыткой главы УЗ Кравцова сохранить свои сверхприбыли”.

Напомним, глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов 30 декабря прошлого года сообщил о том, что подал обращение в наблюдательный совет УЗ об освобождении его от должности в связи с переходом на другую должность в “публичном государственном секторе”. Однако, уже 10 января стало известно о его назначении руководителем УЗ.

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