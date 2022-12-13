Ще один енергоблок АЕС ввели в роботу після масованої ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ворожого ракетного обстрілу у кінці листопада, підключено до енергосистеми, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, якого цитує пресслужба міністерства, пише УНН.
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"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив Галущенко.
Деталі
У Міненерго вказують, що ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів, було підключено до електромережі 13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту. "Наразі триває набір потужності", - додали у відомстві.
Там нагадали, що росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше ніж 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.
Україна загалом пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі.