Еще один энергоблок АЭС ввели в работу после массированной ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Энергоблок АЭС, выведенный из рабочего строя после вражеского ракетного обстрела в конце ноября, подключен к энергосистеме, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба министерства, пишет УНН.
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"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", – заявил Галущенко.
Детали
В Минэнерго указывают, что еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов, был подключен к электросети 13 декабря 2022 года в 1:09, после ремонта. "В настоящее время продолжается набор мощности", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков.
Украина в общей сложности пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме.