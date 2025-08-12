СБУ затримала кліриків УПЦ (МП) в Одесі: деталі

$41.450.06
48.200.00
uk
Ексклюзив
09:50 • 11341 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12062 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10443 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9900 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13152 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18303 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81425 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128435 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11338 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9720 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 17012 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81422 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128431 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11254 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22412 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122757 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238797 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

СБУ затримала кліриків УПЦ (МП) в Одесі: деталі

Київ • УНН

 • 614 перегляди

СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів в Одесі, серед них священник та протоієрей УПЦ (МП). Вони виправдовували війну РФ, героїзували окупантів та поширювали фейки на замовлення колаборантів.

СБУ затримала кліриків УПЦ (МП) в Одесі: деталі

Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які вихваляли рашизм і виправдовували воєнні злочини рф, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів в Одесі. Фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну росії в Україні та вихваляли рашистів", - ідеться у повідомленні.

Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій

- повідомили у СБУ.

За даними СБУ, фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в росії.

Окрім того, за даними спецслужби, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до рф, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка - Новоросія".

"На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до рф. Відтак російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів, - розповіли у СБУ. - Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і Телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського "підпілля"".

Ще один затриманий у портовому місті – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України

- вказали у СБУ.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи, як повідомляється, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Обом клірикам повідомили про відозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Героїзували рашистів і чекали на захоплення Києва: СБУ викрила трьох священнослужителів УПЦ (МП)06.05.25, 16:50 • 11525 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Одеса