СБУ затримала кліриків УПЦ (МП) в Одесі: деталі
Київ • УНН
СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів в Одесі, серед них священник та протоієрей УПЦ (МП). Вони виправдовували війну РФ, героїзували окупантів та поширювали фейки на замовлення колаборантів.
Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які вихваляли рашизм і виправдовували воєнні злочини рф, пише УНН.
Деталі
"Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів в Одесі. Фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну росії в Україні та вихваляли рашистів", - ідеться у повідомленні.
Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій
За даними СБУ, фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в росії.
Окрім того, за даними спецслужби, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до рф, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка - Новоросія".
"На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до рф. Відтак російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів, - розповіли у СБУ. - Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і Телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського "підпілля"".
Ще один затриманий у портовому місті – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України
Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи, як повідомляється, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.
Обом клірикам повідомили про відозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Героїзували рашистів і чекали на захоплення Києва: СБУ викрила трьох священнослужителів УПЦ (МП)06.05.25, 16:50 • 11525 переглядiв