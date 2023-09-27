СБУ: затримано двох навідників нещодавнього удару рф по Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Служба безпеки України у середу повідомила, що затримала агентів рф, які скоригували удар по Києву 21 вересня, цілями якого були у тому числі енергооб'єкти, пише УНН.
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"Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку рф на Київ у ніч на 21 вересня цього року. Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства", - повідомили у СБУ.
За даними слідства, «наведенням» російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу зс рф (відоме як гру).
Як повідомляється, представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків. "За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як повідомляється, ворожі агенти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.
За кожне виконане завдання зловмисники одержували з рф гроші.
Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо
Через ракетну атаку рф 21 вересня були пошкоджені електромережі в Києві та Київській області.