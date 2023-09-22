Ракетний обстріл рф 21 вересня: були пошкоджені електромережі в Києві та області

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«Були пошкоджені мережі в Києві, Київській області. В Київській області вимикалися близько 3 тис. споживачів, У Києві близько тисячі. Протягом години ми заживлювали споживачів і потім протягом дня ремонтувалися», - сказав Сахарук.

Він висловив думку, що росіяни вже почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру, як минулого року.

«По суті це вже так зрозуміло, що дійсно починається, дійсно вони цілять по інфраструктурі. Я думаю будуть робити це й наділі», - зазначив Сахарук.

Доповнення

21 вересня вночі росія вперше за осінь атакувала енергетичний об’єкт. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, об'єкт було атаковано на заході країни, зараз він працює стабільно.

В НЕК "Укренерго" повідомляли, що у четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, буди пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.