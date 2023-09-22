Ракетный обстрел рф 21 сентября: были повреждены электросети в Киеве и области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Из-за вчерашней ракетной атаки рф были повреждены электросети в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Были повреждены сети в Киеве, Киевской области. В Киевской области отключались около 3 тыс. потребителей, в Киеве около тысячи. В течение часа мы запитывали потребителей и потом в течение дня ремонтировались», - сказал Сахарук.
Он высказал мнение, что россияне уже начали обстреливать энергетическую инфраструктуру, как в прошлом году.
«По сути это уже так понятно, что действительно начинается, действительно они целят по инфраструктуре. Я думаю будут делать это и в дальнейшем», - отметил Сахарук.
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21 сентября ночью россия впервые за осень атаковала энергетический объект. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, объект был атакован на западе страны, сейчас он работает стабильно.
В НЭК "Укрэнерго" сообщали, что в четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, были повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.