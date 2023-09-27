СБУ: задержаны два наводчика недавнего удара рф по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Служба безопасности Украины в среду сообщила, что задержала агентов рф, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября, целями которого были в том числе энергообъекты, пишет УНН.
Детали
"Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку рф на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Установлено, что накануне этой даты задержанные направили россиянам координаты для удара по городу. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия", – сообщили в СБУ.
По данным следствия, «наведением» российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба вс рф (известное как гру).
Как сообщается, представитель российского гру дистанционно завербовал обоих мужчин. "По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.
За каждое выполненное задание злоумышленники получали из рф деньги.
Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним
Из-за ракетной атаки рф 21 сентября были повреждены электросети в Киеве и Киевской области.