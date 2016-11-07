СБУ затримала сапера “ЛНР” у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала сапера одного з бандоформувань “ЛНР” в районі проведення антитерористичної організації. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
За словами бойовика, підготовку та координацію дій його підрозділу здійснювали кадрові військовослужбовці РФ, а до його обов’язків, зокрема, входило забезпечення скритного підходу диверсійних груп до українських блокпостів (розмінування).
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.