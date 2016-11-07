СБУ задержала сапера "ЛНР" в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала сапера одного из бандформирований "ЛНР" в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По словам боевика, подготовку и координацию действий его подразделению осуществляли кадровые военнослужащие РФ, а в его обязанности, в частности, входило обеспечение скрытного подхода диверсионных групп к украинским блокпостам (разминирование).
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.