СБУ затримала на хабарі поліцейського у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції викрили на хабарництві майора управління захисту економіки поліції у Луганській області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що поліцейський у селищі Марківка поблизу лінії розмежування вимагав 20 тисяч від місцевого підприємця за непроведення перевірок фінансово-господарської діяльності.
Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали майора на вулиці під час отримання всієї суми хабара.
Поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.