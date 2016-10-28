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СБУ затримала на хабарі поліцейського у районі АТО

СБУ затримала на хабарі поліцейського у районі АТО

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції викрили на хабарництві майора управління захисту економіки поліції у Луганській області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що поліцейський у селищі Марківка поблизу лінії розмежування вимагав 20 тисяч від місцевого підприємця за непроведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали майора на вулиці під час отримання всієї суми хабара.

Поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

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