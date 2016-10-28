СБУ задержала на взятке полицейского в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции разоблачили во взяточничестве майора управления защиты экономики полиции в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что полицейский в поселке Марковка возле линии разграничения требовал 20 000 от местного предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасности полиции задержали майора на улице во время получения всей суммы взятки.
Полицейскому объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.