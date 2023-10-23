СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, який вимагав у підприємців хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету. У Києві було затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань АМКУ, який за хабарі «заплющував очі» на порушення монополістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними СБУ, чиновник Антимонопольного комітету вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб «заплющити очі» на виявлені у них порушення законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.
За 8 тис. доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства, яке займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки, «вирішити питання» про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.
Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому другої частини хабаря.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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