У Києві адвокату, який підбурював до надання хабаря, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У прокуратурі міста Києва повідомлено про підозру адвокату, який підбурював громадянина дати хабар судді. Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
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«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру адвокату у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурюванні до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України)» - йдеться у повідомленні.
Деталі
Стверджується, що у липні 2023 року адвокат, ввівши в оману громадянина, підбурив його до надання неправомірної вигоди, нібито, судді одного із районних судів столиці за прийняття позитивного рішення у цивільній справі про поділ майна між спадкоємцями.
За даними слідства, адвокат мав намір залишити суму неправомірної вигоди собі та розпорядитися нею на власний розсуд.
У ході контролю за вчиненням злочину, після передачі 10 тис. доларів США, адвоката було затримано. Підозрюваному обрано запобіжний захід.
Також зазначається, що слідство не встановило причетності судді до зазначених правопорушень.
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