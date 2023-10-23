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У Києві адвокату, який підбурював до надання хабаря, повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У прокуратурі міста Києва повідомлено про підозру адвокату, який підбурював громадянина дати хабар судді. Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

У Києві адвокату, який підбурював до надання хабаря, повідомлено про підозру

Цитата

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру адвокату у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурюванні до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України)» - йдеться у повідомленні.

Деталі

Стверджується, що у липні 2023 року адвокат, ввівши в оману громадянина, підбурив його до надання неправомірної вигоди, нібито, судді одного із районних судів столиці за прийняття позитивного рішення у цивільній справі про поділ майна між спадкоємцями.

За даними слідства, адвокат мав намір залишити суму неправомірної вигоди собі та розпорядитися нею на власний розсуд.

У ході контролю за вчиненням злочину, після передачі 10 тис. доларів США, адвоката було затримано. Підозрюваному обрано запобіжний захід.

Також зазначається, що слідство не встановило причетності судді до зазначених правопорушень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Начальника відділу боротьби з хабарями запідозрили у вимаганні 15 тисяч доларів - джерела

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