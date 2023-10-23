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В Киеве адвокату, который подстрекал к даче взятки, сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 153422 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В прокуратуре города Киева сообщено о подозрении адвокату, который подстрекал гражданина дать взятку судье. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Киеве адвокату, который подстрекал к даче взятки, сообщено о подозрении

Цитата

«Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении адвокату в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательстве к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины)» - говорится в сообщении.

Детали

Утверждается, что в июле 2023 года адвокат, введя в заблуждение гражданина, подстрекал его к предоставлению неправомерной выгоды, якобы, судье одного из районных судов столицы за принятие положительного решения по гражданскому делу о разделе имущества между наследниками.

По данным следствия, адвокат намеревался оставить сумму неправомерной выгоды себе и распорядиться ею по своему усмотрению.

В ходе контроля за совершением преступления, после передачи 10 тыс. долларов США, адвокат был задержан. Подозреваемому избрана мера пресечения.

Также отмечается, что следствие не установило причастности судьи к указанным правонарушениям.

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