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СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который вымогал у предпринимателей взятки

Киев • УНН

 • 146280 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. В Киеве был задержан чиновник отдела исследований и расследований АМКУ, который за взятки «закрывал глаза» на нарушения монополистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который вымогал у предпринимателей взятки

Детали

По данным СБУ, чиновник Антимонопольного комитета требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы «закрыть глаза» на выявленные у них нарушения законодательства и не применять в отношении них административных санкций.

За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия, которое занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки, «решить вопрос» о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали «с поличным» во время передачи ему второй части взятки.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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