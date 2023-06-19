СБУ затримала агента рф, який планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині для зриву контрнаступу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. СБУ розкрила ще одного агента головного управління генштабу збройних сил російської федерації, який активно працював у прифронтових районах Дніпропетровської області, як працівник місцевої станції "Укрзалізниці". Повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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Зрадник активно збирав розвідувальну інформацію про маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки Збройних Сил України, що брала участь у контрнаступальних операціях. Він також реєстрував координати залізничних станцій і мостів, якими проходила передислокація важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони.
Агент використовував свій мобільний телефон для детального фотознімання об'єктів під час робочих виїздів на потязі. Отримана розвідувальна інформація мала допомагати окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Загарбники також розглядали можливість диверсійних акцій на об'єктах Укрзалізниці за участі зрадника.
СБУ вдалося виявити російського агента, задокументувати його злочинні дії і затримати. Під час обшуку за його місцем проживання були виявлені гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велика кількість набоїв до стрілецької зброї і димові шашки.
Слідчі Служби безпеки, маючи достатньо доказів, повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (частина 1 статті 263).
Наразі затриманий перебуває під вартою, за його зрадницькі дії чоловіку загрожує довічне ув'язнення.
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