СБУ задержала агента рф, который планировал взорвать железную дорогу на Днепропетровщине для срыва контрнаступления ВСУ

Детали

Предатель активно собирал разведывательную информацию о маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники Вооруженных Сил Украины, участвовавшей в контрнаступательных операциях. Он также регистрировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым проходила передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Агент использовал свой мобильный телефон для детальной фотосъемки объектов во время рабочих выездов на поезде. Полученная разведывательная информация должна была помогать оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Захватчики также рассматривали возможность диверсионных акций на объектах Укрзализныци с участием предателя.

СБУ удалось выявить российского агента, задокументировать его преступные действия и задержать. Во время обыска по его месту жительства были обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

Следователи Службы безопасности, имея достаточно доказательств, сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения (часть 2 статьи 111) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 263).

В настоящее время задержанный находится под стражей, за его предательские действия мужчине грозит пожизненное заключение.

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