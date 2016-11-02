СБУ викрила розтрату понад 50 млн грн, виділених на дороги в Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Розкрадання державних коштів, які виділялися з бюджету на утримання мережі автомобільних доріг Кривого Рогу, викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Приватний підприємець, який є постійним підрядником будівельних робіт, у 2015-2016 роках отримав з бюджету Кривого Рогу майже 300 мільйонів гривень.
При перевірці звітної документації співробітники СБУ встановили, що реальний обсяг наданих послуг не відповідає звітним даним та реально виконаним роботам. Таким чином 50 мільйонів гривень з бюджету за сприяння міських чиновників були витрачені не за призначенням.
Отримані кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, виводились у “тінь” та привласнювались учасниками злочинної оборудки.
Під час восьми обшуків за місцями роботи і проживання підприємців та посадовців міськради правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, податкову і бухгалтерську документацію та інші матеріали протиправної діяльності.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Триває слідство.