СБУ разоблачила растрату более 50 млн грн, выделенных на дороги в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Хищение государственных средств, выделяемых из бюджета на содержание сети автомобильных дорог Кривого Рога, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Частный предприниматель, который является постоянным подрядчиком строительных работ, в 2015-2016 годах получил из бюджета Кривого Рога почти 300 млн. гривен.
При проверке отчетной документации сотрудники СБУ установили, что реальный объем предоставляемых услуг не соответствует отчетным данным и реально выполненным работам. Таким образом 50 млн. гривен из бюджета при содействии городских чиновников были потрачены не по назначению.
Полученные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, выводились в "тень" и присваивались участниками преступной сделки.
Во время восьми обысков по местам работы и проживания предпринимателей и должностных лиц горсовета правоохранители изъяли компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую документацию и другие материалы противоправной деятельности.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.