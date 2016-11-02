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15 марта, 19:03 • 115039 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166145 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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СБУ разоблачила растрату более 50 млн грн, выделенных на дороги в Кривом Роге

СБУ разоблачила растрату более 50 млн грн, выделенных на дороги в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Хищение государственных средств, выделяемых из бюджета на содержание сети автомобильных дорог Кривого Рога, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Частный предприниматель, который является постоянным подрядчиком строительных работ, в 2015-2016 годах получил из бюджета Кривого Рога почти 300 млн. гривен.

При проверке отчетной документации сотрудники СБУ установили, что реальный объем предоставляемых услуг не соответствует отчетным данным и реально выполненным работам. Таким образом 50 млн. гривен из бюджета при содействии городских чиновников были потрачены не по назначению.

Полученные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, выводились в "тень" и присваивались участниками преступной сделки.

Во время восьми обысков по местам работы и проживания предпринимателей и должностных лиц горсовета правоохранители изъяли компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую документацию и другие материалы противоправной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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