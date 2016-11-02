СБУ разоблачила растрату более 50 млн грн, выделенных на дороги в Кривом Роге

Частный предприниматель, который является постоянным подрядчиком строительных работ, в 2015-2016 годах получил из бюджета Кривого Рога почти 300 млн. гривен.

При проверке отчетной документации сотрудники СБУ установили, что реальный объем предоставляемых услуг не соответствует отчетным данным и реально выполненным работам. Таким образом 50 млн. гривен из бюджета при содействии городских чиновников были потрачены не по назначению.

Полученные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, выводились в "тень" и присваивались участниками преступной сделки.

Во время восьми обысков по местам работы и проживания предпринимателей и должностных лиц горсовета правоохранители изъяли компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую документацию и другие материалы противоправной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.