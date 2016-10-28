СБУ викрила організовану групу, яка збувала амфетамін у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили учасників організованої групи, які виготовляли та збували амфетамін у столиці та кількох районах області. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання п’яти організаторів угруповання у Баришівському та Бориспільському районах Київщини правоохоронці вилучили обладнання та сировину для виготовлення психотропів.
Зловмисники також зберігали автомат Калашникова, три гранати “РГД-5” із запалами, одну гранату невстановленого зразка, обріз мисливської рушниці, два пістолети, два револьвери та понад сотню набоїв різного калібру.
За інформацією спецслужби, щомісячний обіг наркобізнесу становив 300 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.