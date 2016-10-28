СБУ разоблачила организованную группу, которая сбывала амфетамин в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участников организованной группы, которые изготавливали и сбывали амфетамин в столице и нескольких районах области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Во время обысков по месту жительства пяти организаторов группировки в Барышевском и Бориспольском районах Киевской области правоохранители изъяли оборудование и сырье для изготовления психотропных веществ.
Злоумышленники также хранили автомат Калашникова, три гранаты "РГД-5" с запалами, одну гранату неустановленного образца, обрез охотничьего ружья, два пистолета, два револьвера и более сотни патронов различного калибра.
По информации спецслужбы, ежемесячный оборот наркобизнеса составил 300 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.