СБУ викрила на хабарництві правоохоронця у Кіровоградській області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Новоукраїнському районі на Кіровоградщині викрили на хабарництві інспектора дорожньої поліції. Про проінформували у прес-службі УСБУ в області, повідомляє УНН.
Правоохоронці встановили, що поліцейський зупинив місцевого мешканця, якого запідозрив у водінні скутера у нетверезому стані. За нескладання протоколу за порушення, інспектор вимагав з чоловіка 5 тис. грн (мінімальний штраф — 10,2 тис. грн). За цю суму він гарантував і у подальшому не притягувати порушника до відповідальності.
Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали інспектора поліції згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому автомобілі під час отримання частини хабара у розмірі 2 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції викрили на хабарництві майора управління захисту економіки поліції у Луганській області.