СБУ разоблачила во взяточничестве милиционера в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Новоукраинском районе Кировоградской области разоблачили во взяточничестве инспектора дорожной полиции. Об этом проинформировали в пресс-службе УСБУ в области, сообщает УНН.
Правоохранители установили, что полицейский остановил местного жителя, которого заподозрил в вождении скутера в нетрезвом состоянии. За несоставление протокола за нарушение, инспектор требовал от мужчины 5 тыс. грн (минимальный штраф - 10,2 тыс. грн). За эту сумму он гарантировал и в дальнейшем не привлекать нарушителя к ответственности.
Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали инспектора полиции согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном автомобиле во время получения части взятки в размере 2 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции разоблачили во взяточничестве майора управления защиты экономики полиции в Луганской области.