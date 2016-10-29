СБУ разоблачила во взяточничестве милиционера в Кировоградской области

Правоохранители установили, что полицейский остановил местного жителя, которого заподозрил в вождении скутера в нетрезвом состоянии. За несоставление протокола за нарушение, инспектор требовал от мужчины 5 тыс. грн (минимальный штраф - 10,2 тыс. грн). За эту сумму он гарантировал и в дальнейшем не привлекать нарушителя к ответственности.

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали инспектора полиции согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном автомобиле во время получения части взятки в размере 2 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции разоблачили во взяточничестве майора управления защиты экономики полиции в Луганской области.