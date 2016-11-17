СБУ в Ужгороді вилучила у громадянина Росії чотири пістолети
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки вилучили чотири пістолети у громадянина Росії, який постійно мешкав в Ужгороді. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисник переробляв стартові пістолети на травматичні для подальшого продажу. Під час обшуку за місцем проживання росіянина співробітники спецслужби вилучили вже перероблені пістолети марок “Crosman C11”, “Байкал 651”, “Байкал 654”, “Ekol Viper” та оптичний прилад нічного бачення.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.