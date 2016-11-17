СБУ в Ужгороде изъяла у гражданина России четыре пистолета

Правоохранители установили, что злоумышленник переделывал стартовые пистолеты на травматические для последующей продажи. Во время обыска по месту жительства россиянина сотрудники спецслужбы изъяли уже переделанные пистолеты марок "Crosman C11", "Байкал 651", "Байкал 654", "Ekol Viper" и оптический прибор ночного видения.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.