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15 марта, 19:03 • 110594 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153508 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129536 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122653 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108285 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103262 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99841 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ в Ужгороде изъяла у гражданина России четыре пистолета

СБУ в Ужгороде изъяла у гражданина России четыре пистолета

Киев • УНН

 • 8115 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности изъяли четыре пистолета у гражданина России, который постоянно жил в Ужгороде. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник переделывал стартовые пистолеты на травматические для последующей продажи. Во время обыска по месту жительства россиянина сотрудники спецслужбы изъяли уже переделанные пистолеты марок "Crosman C11", "Байкал 651", "Байкал 654", "Ekol Viper" и оптический прибор ночного видения.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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