СБУ в Ужгороде изъяла у гражданина России четыре пистолета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности изъяли четыре пистолета у гражданина России, который постоянно жил в Ужгороде. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник переделывал стартовые пистолеты на травматические для последующей продажи. Во время обыска по месту жительства россиянина сотрудники спецслужбы изъяли уже переделанные пистолеты марок "Crosman C11", "Байкал 651", "Байкал 654", "Ekol Viper" и оптический прибор ночного видения.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.