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СБУ узгодила кроки розслідування вбивства Гандзюк з ГПУ і Нацполіцією

СБУ узгодила кроки розслідування вбивства Гандзюк з ГПУ і Нацполіцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Служба безпеки України попередньо обговорила кроки, що мають бути виконані в рамках розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, з Генеральним прокурором і з головою Національної поліції. Про це під час виступу у парламенті заявив Голова Служби Безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

“З самого початку робота велась скоординовано зі слідчими і оперативниками Національної поліції, процесуальними керівниками Генеральної прокуратури України. Прийняте рішення Генеральною прокуратурою про передачу матеріалів і об’єднання двох проваджень в одне. Наскільки розумію, це було 4 листопада цього року. Фактично матеріали вже перебувають у Києві, і я сподіваюсь, що сьогодні ми їх отримаємо фізично для продовження провадження. Переконаний, що будемо діяти і надалі злагоджено, як з Національною поліцією, так і з ГПУ”, — сказав Грицак.

За його словами, оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності в цю справу. Будь-яка розкрита інформація може бути використана тими, хто це зробив, для захисту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко заявив про витік інформації у справі Гандзюк

“На сьогодні ми готові до цього розслідування. Ми уже попередньо обговорили те, що маємо робити далі, з Генеральним прокурором, і з головою Національної поліції”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 5 листопада поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України. Того ж дня в СБУ заявили, що поки не отримали справу про вбивство Гандзюк.

Нагадаємо, про смерть Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.

31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

Українські Національні Новини

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