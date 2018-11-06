СБУ узгодила кроки розслідування вбивства Гандзюк з ГПУ і Нацполіцією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Служба безпеки України попередньо обговорила кроки, що мають бути виконані в рамках розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, з Генеральним прокурором і з головою Національної поліції. Про це під час виступу у парламенті заявив Голова Служби Безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“З самого початку робота велась скоординовано зі слідчими і оперативниками Національної поліції, процесуальними керівниками Генеральної прокуратури України. Прийняте рішення Генеральною прокуратурою про передачу матеріалів і об’єднання двох проваджень в одне. Наскільки розумію, це було 4 листопада цього року. Фактично матеріали вже перебувають у Києві, і я сподіваюсь, що сьогодні ми їх отримаємо фізично для продовження провадження. Переконаний, що будемо діяти і надалі злагоджено, як з Національною поліцією, так і з ГПУ”, — сказав Грицак.
За його словами, оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності в цю справу. Будь-яка розкрита інформація може бути використана тими, хто це зробив, для захисту.
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“На сьогодні ми готові до цього розслідування. Ми уже попередньо обговорили те, що маємо робити далі, з Генеральним прокурором, і з головою Національної поліції”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 5 листопада поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України. Того ж дня в СБУ заявили, що поки не отримали справу про вбивство Гандзюк.
Нагадаємо, про смерть Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.
31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.