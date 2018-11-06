СБУ узгодила кроки розслідування вбивства Гандзюк з ГПУ і Нацполіцією

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Служба безпеки України попередньо обговорила кроки, що мають бути виконані в рамках розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, з Генеральним прокурором і з головою Національної поліції. Про це під час виступу у парламенті заявив Голова Служби Безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.